Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:40, 29 апреля 2026

Выступление известной американской группы в Москве сорвалось

В Москве отменили концерт известной американской хип-хоп-группы Rae Sremmurd
Андрей Шеньшаков

Фото: Hubert Boesl / dpa / Globallookpress.com

Концерт американского хип-хоп-дуэта Rae Sremmurd в Москве отменили. Об этом сообщил сайт площадки-организатора выступления «ВТБ Арена».

Шоу должно было состояться 16 мая. Причина отмены концерта на момент написания материала неизвестна. «Приносим извинения за сложившуюся ситуацию», — добавили представители площадки.

Известно, что возврат средств за приобретенные билеты будет осуществляться по месту их покупки. Rae Sremmurd состоит из дуэта братьев — Халифа и Ааквила Брауна. Они сотрудничали со многими звездами, среди которых Ники Минаж и Young Thug.

Ранее группа Hollywood Undead отменила концерты в России — все из-за буллинга в соцсетях. Украинцы завалили американцев оскорблениями и пообещали продолжать это бесконечно. Hollywood Undead обвинили в алчности и «спонсировании геноцида».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok