Выступление известной американской группы в Москве сорвалось

В Москве отменили концерт известной американской хип-хоп-группы Rae Sremmurd

Концерт американского хип-хоп-дуэта Rae Sremmurd в Москве отменили. Об этом сообщил сайт площадки-организатора выступления «ВТБ Арена».

Шоу должно было состояться 16 мая. Причина отмены концерта на момент написания материала неизвестна. «Приносим извинения за сложившуюся ситуацию», — добавили представители площадки.

Известно, что возврат средств за приобретенные билеты будет осуществляться по месту их покупки. Rae Sremmurd состоит из дуэта братьев — Халифа и Ааквила Брауна. Они сотрудничали со многими звездами, среди которых Ники Минаж и Young Thug.

