The Spectator: Затягивание конфликта приведет к скорому уходу Зеленского с поста

Затягивание военного конфликта на Украине усиливает напряженность среди граждан государства, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому может грозить потеря своего поста. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

Украина переживает тяжелый период из-за боевых действий. По всей стране происходят отключения электричества, а мобилизация затрагивает все регионы. Уточняется, что несмотря на повышение призывного возраста, в рядах Вооруженных силах Украины (ВСУ) остается острая нехватка личного состава. В издании отмечают, что ситуация становится критической из-за массового дезертирства.

«Лишь 20 процентов украинцев заявляют, что проголосуют за Зеленского на следующих выборах — настолько высок уровень недовольства. (...) Ситуация на внутреннем фронте может, в конечном счете, оказаться более важным стимулом для мира, нежели любые события на поле боя», — говорится в материале.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что энергетический терроризм является одной из визитных карточек Украины.