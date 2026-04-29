Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:14, 29 апреля 2026Интернет и СМИ

Зеленскому предсказали скорый уход с поста президента

The Spectator: Затягивание конфликта приведет к скорому уходу Зеленского с поста
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Затягивание военного конфликта на Украине усиливает напряженность среди граждан государства, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому может грозить потеря своего поста. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

Украина переживает тяжелый период из-за боевых действий. По всей стране происходят отключения электричества, а мобилизация затрагивает все регионы. Уточняется, что несмотря на повышение призывного возраста, в рядах Вооруженных силах Украины (ВСУ) остается острая нехватка личного состава. В издании отмечают, что ситуация становится критической из-за массового дезертирства.

«Лишь 20 процентов украинцев заявляют, что проголосуют за Зеленского на следующих выборах — настолько высок уровень недовольства. (...) Ситуация на внутреннем фронте может, в конечном счете, оказаться более важным стимулом для мира, нежели любые события на поле боя», — говорится в материале.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что энергетический терроризм является одной из визитных карточек Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Пентагоне раскрыли полученное Россией преимущество от конфликта на Украине

    Выступление известной американской группы в Москве сорвалось

    Инфляция в России перешла к росту

    Россиянам назвали идеально подходящие для завтрака продукты

    Стал известен недельный заработок звезды «Американского пирога» на OnlyFans

    Признанный нежелательным комик сравнил отношение к женщинам в России и Европе

    Залужный выдумал себе сына и пообещал заставить его вернуть Донбасс

    Ушедший из России автоконцерн объявил о резком снижении прибыли

    Михайлов высказался о своей армии поклонниц

    Среди трех претендентов на приз лучшему вратарю НХЛ оказались два россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok