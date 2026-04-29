Женщина похудела на 63 килограмма и приняла радикальное решение о личной жизни

Британка похудела вдвое и поняла, что пора разводиться после 18 лет брака

37-летняя британка Натали Стрейндж похудела на 63 килограмма, после чего приняла радикальное решение о личной жизни. Своей историей женщина поделилась с изданием Mirror.

Стрейндж рассказала, что после замужества и рождения троих детей она поправилась до 120 килограммов. «Я перестала понимать, кто я такая. А между нами с супругом совсем пропала искра», — отметила она. В марте 2024 года британка решилась на уколы для похудения. Ее вес уменьшился примерно в два раза, после чего она решила развестись.

К тому моменту женщина провела в браке 18 лет. «Я думала, что проживу с мужем вечно, для меня развод был невозможен. Так что было чувство, что я потерпела неудачу», — призналась она. Больше всего Стрейндж переживала за то, как воспримут расставание родителей дети. Однако, как уверяет британка, со временем они полюбили отмечать семейные праздники дважды с разными родителями.

После похудения Стрейндж вернулась на работу и зарегистрировалась в приложении для знакомств. «Я не ожидала, что кто-то заинтересуется матерью-одиночкой с тремя детьми. Но меня завалило сообщениями от желавших поболтать мужчин», — добавила женщина.

