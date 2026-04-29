14:29, 29 апреля 2026Экономика

Зумеры признались в одной мечте

ВЦИОМ: 91 % зумеров хотят купить дачу
Александра Качан (Редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Подавляющее большинство зумеров мечтают о покупке дачи или земельного участка. Об этом говорится в исследовании аналитического центра ВЦИОМ, пишет РИА Новости.

Всего в желании иметь дачу признались 69 процентов опрошенных всех возрастов, а 29 процентов заявили, что хотели бы иметь сразу несколько дач. Среди зумеров доля мечтающих о загородной недвижимости составила 91 процент, среди младших миллениалов 1992-2000 годов рождения — 89 процентов, среди старших миллениалов 1982-1991 годов рождения — 81 процент.

При этом у 52 процентов респондентов сейчас нет загородного жилья или участка.

Ранее стало известно, что каждый семнадцатый опрошенный россиянин, или шесть процентов, живет на даче круглый год.

