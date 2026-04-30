Популярная российская блогерша рассказала об отказе от алкоголя

Блогерша Карина Кросс заявила, что десять лет не употребляет алкоголь

Популярная российская блогерша Карина Кросс (настоящая фамилия — Лазарьянц) заявила, что отказалась от употребления алкоголя. Об этом она рассказала в интервью журналистке Надежде Стрелец, запись их беседы доступна на YouTube.

Кросс отметила, что ведет здоровый образ жизни: правильно питается и ходит в спортзал. «Я хожу сдавать анализы. Это никому неинтересно, но я каждые три месяца сдаю [анализы] на все просто», — также сообщила она.

Блогерша добавила, что, помимо этого, уже десять лет не пьет алкоголь.

Ранее другая популярная блогерша Карина Смолова (в девичестве — Истомина) призналась, что едва не лишилась жизни из-за случая, связанного с алкоголем. Она рассказала, что однажды употребила большое количество транквилизаторов и одновременно с этим выпила много спиртного.

Перед этим известная журналистка Ксения Собчак заявила, что провела отпуск с минимумом алкоголя. Она поделилась впечатлениями от такого отдыха.