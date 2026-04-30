04:16, 30 апреля 2026

Анджелина Джоли не узнали на новых фото после слухов о пластике

Мария Винар

Фото: Remo Casilli / Reuters

Американская актриса Анджелина Джоли вышла в свет на фоне слухов о пластике и вызвала ажиотаж в сети. Комментарии появились в X (ранее — Twitter).

50-летняя звезда «Лары Крофт: Расхитительницы гробниц» посетила бранч Pearls of Purpose Foundation в колледже Спелман в Атланте, США, где учится ее приемная дочь Захара. Знаменитость выбрала для мероприятия белый костюм, остроносые лакированные туфли. Волосы при этом она распустила.

Пользователи платформы обратили внимание на внешность Джоли. Многие из них заметили изменения в размерах глаз, один из которых она постоянно прикрывала прядями. «Это вообще она? Какая-то помесь Джоли с Натали Портман», «Она выглядит так, будто ее заменили на восковую куклу», «Последствия неудачного ботокса или пластики?», «Может это инсульт?», «Либо это робот Анджелины, либо нейросеть», — рассуждали юзеры.

Ранее пластический хирург Мария Хайдар оценила изменившуюся внешность Анджелины Джоли. По словам медика, актрисе могли ввести слишком много филлеров в районе скул и подбородка и сделать агрессивную блефаропластику с гиперкоррекцией.

