17:17, 30 апреля 2026

Бакальчук объявил о начале продаж продуктов в «М.Видео»

«М.Видео» начнет продавать еду из-за слабого спроса на электронику
Лилиана Набиуллина (редактор)

Кадр: Миллионщики / YouTube

В «М.Видео» начнут продавать продукты питания. Об этом в своем Telegram-канале в четверг сообщил гендиректор сети Владислав Бакальчук.

«Друзья, новость дня — мы начали продавать еду в М.Видео», — написал он. По мнению Бакальчука, частичная смена формата позволит повысить спрос.

Традиционный ритейл ограничен редким циклом покупок: технику меняют раз в несколько лет, что мешает стабильному росту, указал руководитель «М.Видео». Продажи еды сделают взаимодействие с покупателем регулярным, пояснил он, добавив, что речь идет о трансформации бизнес-модели.

Первым ритейлер готов предложить своим покупателям кофе, сказал Бакальчук. В дальнейшем ассортимент станет шире, и включит в себя как продукты питания, так и товары повседневного спроса.

Пост гендиректора «М.Видео» Бакальчук занял в марте 2026-го. В компанию он изначально пришел летом прошлого года, назвав своей целью доработку стратегии этой сети и повышение доли онлайн-продаж. Ранее занимавший этот пост Феликс Либ остался в «М.Видео» как председатель Совета директоров.

Накануне стало известно, что российские бренды стали менять форматы своих магазинов. Многие выбирают компактные площади и оптимизируют ассортимент, поделилась глава департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева. Sela, к примеру, помимо одежды уже начала продавать товары для дома. Новые точки стараются открывать в местах с большими потоками посетителей и повышенным спросом.

