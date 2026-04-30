19:22, 30 апреля 2026

Басы на свадьбе погубили 140 кур

Антонина Черташ
Фото: Ton Ponchai / Shutterstock / Fotodom

В индийском штате Уттар-Прадеш мощные басы на свадьбе погубили 140 кур на соседней птицеферме. Об этом сообщает NDTV.

Случай произошел вечером 25 апреля в деревне Дарияпур. Мимо фермы, принадлежащей Сабиру Али, двигалась свадебная процессия, и диджей выкрутил басы на максимум. Владелец фермы рассказал полиции, что низкие частоты привели птиц в панику — они попадали замертво в течение нескольких секунд после того, как звуковая волна накрыла курятник.

«Шум был такой, словно взорвалась бомба. Куры перепугались и попадали», — рассказал Али. Полиция уже зарегистрировала дело против диджея по обвинению в создании чрезмерного шума и расправе над животными по неосторожности.

По предварительной версии, птицы не выдержали критического уровня децибел и получили коллективный сердечный приступ. Владельцу фермы, потерявшему почти все поголовье, местные власти пообещали помочь в оценке ущерба.

Ранее в Индии чиновник из штата Харьяна наелся лекарств для повышения потенции и не выжил. Он выпил таблетки, ожидая визита своей невесты.

