В Индии диджей убил 140 кур мощными басами во время свадебной процессии

В индийском штате Уттар-Прадеш мощные басы на свадьбе погубили 140 кур на соседней птицеферме. Об этом сообщает NDTV.

Случай произошел вечером 25 апреля в деревне Дарияпур. Мимо фермы, принадлежащей Сабиру Али, двигалась свадебная процессия, и диджей выкрутил басы на максимум. Владелец фермы рассказал полиции, что низкие частоты привели птиц в панику — они попадали замертво в течение нескольких секунд после того, как звуковая волна накрыла курятник.

«Шум был такой, словно взорвалась бомба. Куры перепугались и попадали», — рассказал Али. Полиция уже зарегистрировала дело против диджея по обвинению в создании чрезмерного шума и расправе над животными по неосторожности.

По предварительной версии, птицы не выдержали критического уровня децибел и получили коллективный сердечный приступ. Владельцу фермы, потерявшему почти все поголовье, местные власти пообещали помочь в оценке ущерба.

