Бероев призвал коллег посетить зону СВО

Актер Егор Бероев посоветовал коллегам посещать зону СВО

Актер и режиссер Егор Бероев заявил, что представителям культуры нужно посещать зону специальной военной операции (СВО). Его комментарий приводит ТАСС.

Артист признался, что все, кто вместе с ним приезжал в зону СВО, возвращались домой с абсолютно иным взглядом на жизнь. Он подчеркнул, что этот опыт необходим, чтобы понять происходящее и пообщаться с людьми, живущими в зоне конфликта.

«У них совсем другие ориентиры в жизни. Они спускались в бомбоубежище, взяв с собой сумочку и не зная, вернутся в дом или не вернутся. И вообще будет ли стоять их дом», — рассказал Бероев.

Актер добавил, что современным подросткам также важно контактировать со сверстниками из зоны СВО. «Я много общался с этими ребятами, и у них, конечно, вопросы были просто невероятные», — отметил он.

Ранее Бероев обратился к 21-летней супруге Анне Панкратовой во время премьеры фильма «Кукла», ставшего его режиссерским дебютом. Он поблагодарил актрису за поддержку, веру и понимание.