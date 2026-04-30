Песков заявил о безусловном доверии Путина экономической статистике

13:38, 30 апреля 2026

Песков рассказал о безусловном доверии Кремля к экономической статистике в РФ
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин безусловно доверяет той официальной экономической статистике, которая имеется в его распоряжении. Таким образом на вопрос журналистов по поводу текущей экономической ситуации ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, президент и правительство совместно принимают меры для преодоления негативных тенденций, а качественная статистика нужна для выработки адекватной денежно-кредитной политики (ДКП).

Коснувшись падения ВВП за первый квартал на 0,3 процента, о чем накануне вечером сообщило Минэкономразвития, представитель Кремля назвал его ожидаемым. «Все это в целях обеспечения в целом макроэкономической стабильности», — заключил Песков.

В середине апреля Путин в ходе совещания по экономическим вопросам потребовал объяснить причины падения ВВП в январе и феврале на 1,8 процента, подчеркнув, что одни только климатические и календарные факторы не выглядят достаточным оправданием. Отдельно главу государства заинтересовало падение обрабатывающих отраслей и промышленного производства в целом, а также строительства.

Вскоре Росстат сообщил, что в марте российская промышленность существенно выросла и по итогам квартала вышла в плюс, хотя у экспертов возникли сомнения по поводу согласованности цифр. Минэкономразвития в своем квартальном обзоре также значительно улучшило показатели января и февраля, а также обнаружило рост экономики в марте, но достигнуть положительного результата не удалось.

