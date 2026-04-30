Стоимость нефти взлетела до максимума за четыре года

Стоимость нефти Brent впервые за четыре года поднялась выше $126 за баррель

В начале торгового дня июньские фьючерсы на нефть сорта Brent поднимались выше 126 долларов за баррель, что стало максимальным значением для ближайшего контракта с 9 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость июньского фьючерса нефти WTI превышала 110 долларов за баррель. За последние две недели нефтяные котировки подорожали почти на треть.

Основной причиной такой динамики остается ситуация на Ближнем Востоке. Инвесторы начали терять надежду на скорое завершение конфликта между США и Ираном, так как переговоры зашли в тупик, а глава Белого дома Дональд Трамп, по слухам, склоняется к идее продолжения блокады для нарушения работы нефтяной промышленности Исламской Республики.

Ранее на этой неделе нефть начала дешеветь после объявления Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ для увеличения объемов добычи. Однако в ближайшие месяцы такой демарш сам по себе не в состоянии увеличить предложение.

Тем не менее участники рынка ожидают улучшения ситуации в обозримом будущем. Июльские фьючерсы на Brent пока остаются ниже уровня 115 долларов за баррель.