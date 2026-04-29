Дмитрук: Ответственность за коррупцию и конфликт на Украине лежит на Зеленском

В том, что на Украине царит коррупция и продолжается конфликт с Россией, виноват президент страны Владимир Зеленский. С таким заявлением в Telegram-канале выступил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, комментируя новые данные Национального антикоррупционного бюро Украины по делу Тимура Миндича.

«Десятки миллиардов долларов, украденных Зеленским только на одном "деле". Таких дел на Украине — сотни! И вот очередные факты воровства на крови, на жизнях украинцев и, по сути, на жизни всей страны!» — написал депутат.

Он подчеркнул, что конфликт с Россией все еще не завершен исключительно из-за того, что Зеленский и приближенные к нему люди зарабатывают на этом огромные деньги, невообразимые для обычных людей нигде в мире. «Война, смерть Украины — это жизнь Зеленского!» — резюмировал парламентарий.

Ранее главу Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова вызвали на заседание комиссии Верховной рады после публикации его разговора с обвиняемым в коррупции бизнесменом Тимуром Миндичем.