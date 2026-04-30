Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:57, 30 апреля 2026

Главу Пентагона призвали арестовать посреди его выступления

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Выступление министра войны США Пита Хегсета в Сенате прервал неизвестный мужчина, назвав его военным преступником. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы — военный преступник. Вас необходимо арестовать», — выкрикнул неизвестный.

По словам мужчины, прервавшего слушания, действия главы Пентагона «достойны презрения».

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что все государства мира и ООН должны привлечь США и Израиль к ответственности за нападение на Исламскую Республику. Он назвал военную агрессию США и Израиля против Ирана «вопиющим преступлением».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok