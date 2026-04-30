Главу Пентагона призвали арестовать посреди его выступления

Выступление главы Пентагона прервал неизвестный, назвав его военным преступником

Выступление министра войны США Пита Хегсета в Сенате прервал неизвестный мужчина, назвав его военным преступником. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы — военный преступник. Вас необходимо арестовать», — выкрикнул неизвестный.

По словам мужчины, прервавшего слушания, действия главы Пентагона «достойны презрения».

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что все государства мира и ООН должны привлечь США и Израиль к ответственности за нападение на Исламскую Республику. Он назвал военную агрессию США и Израиля против Ирана «вопиющим преступлением».