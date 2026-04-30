Аналитик рассказал о гонке России и Украины в одной сфере

07:30, 30 апреля 2026

Аналитик Полетаев: Россия и Украина прощупывают друг друга с помощью БПЛА
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout

Россия и Украина «прощупывают» друг друга с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), выискивая прорехи в обороне. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

У нас уже далеко не первый год продолжается своего рода гонка. Украина ищет дыры в нашей системе, в нашем периметре противовоздушной обороны. Это неприятно, но мы их сразу затыкаем

Сергей Полетаеввоенный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор»

«Сейчас мы сталкиваемся с новым вызовом, например, с ударами с моря в сторону наших нефтеперерабатывающих заводов», — подчеркнул эксперт.

При этом Полетаев выразил уверенность, что Россия успешно преодолеет и эту проблему за счет усиления средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что единственный способ обезопасить Россию от ударов дронов Вооруженных сил Украины — это наступление в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Он призвал подавить систему ПВО противника и сосредоточить все силы для защиты войск, чтобы завоевать господство в воздухе.

    Последние новости

    Отмечена важная особенность разговора Путина и Трампа

    Звезда телеканала для взрослых рассказала о зрителе-каннибале

    Найден предполагаемый виновный в сходе снега на руднике в российском регионе

    На Западе испугались катастрофы из-за отказа найти компромисс с Россией

    Российский министр оставил бюджет без десятков миллионов рублей

    Украинскому офицеру и его группе отказали в эвакуации

    Раскрыт план российских заключенных о побеге и захвате СИЗО

    Россиянин описал Венесуэлу словами «люди находят способы выжить»

    Врач предупредила об угрозе для зрения из-за длительной работы за экраном

    Дасаев раскритиковал Сафонова за пропущенные мячи в полуфинале Лиги чемпионов

    Все новости
