Группа россиян организовала в селе блокпост и камеры наблюдения за жителями

В Дагестане арестовали 11 человек за организацию экстремистского сообщества

В Дагестане арестовали 11 человек за организацию экстремистского сообщества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они подозреваются по статье 282.1 («Организация экстремистского сообщества и участие в нем») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2015 года по апрель 2026 года на территории села Губден группа лиц объединилась в устойчивое экстремистское сообщество, которое действовало по единым идеологическим установкам. Подозреваемые придерживались радикальных взглядов, направленных на возбуждение ненависти и вражды по признакам отношения к религии, а также на унижение достоинства граждан.

Участники сообщества осуществляли противоправную деятельность, в том числе оказывали моральное и физическое давление на граждан, не разделяющих их взгляды, и применяли насилие. Также фигуранты организовывали так называемые «патрули», в ходе которых несли дежурства на территории населенного пункта и осуществляли контроль за передвижением граждан, выявляли лиц, образ жизни которых не соответствовал их убеждениям, после чего доставляли их в специально используемое помещение, где применяли к ним физическое и психологическое воздействие.

Таким образом, они создали на территории села систему незаконного контроля, включая блокпост, на котором принимали решения о допуске либо запрете въезда и выезда машин.

В рамках уголовного дела было задержано 11 человек. Девяти подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вопрос об избрании меры пресечения для еще двоих решается.

Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений, а также иных лиц, причастных к деятельности экстремистского сообщества.

Ранее сообщалось, что суд принял решение по делу адвокатов Навального.