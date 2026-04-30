Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:09, 30 апреля 2026

Группа россиян организовала в селе блокпост и камеры наблюдения за жителями

В Дагестане арестовали 11 человек за организацию экстремистского сообщества
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Дагестане арестовали 11 человек за организацию экстремистского сообщества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они подозреваются по статье 282.1 («Организация экстремистского сообщества и участие в нем») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2015 года по апрель 2026 года на территории села Губден группа лиц объединилась в устойчивое экстремистское сообщество, которое действовало по единым идеологическим установкам. Подозреваемые придерживались радикальных взглядов, направленных на возбуждение ненависти и вражды по признакам отношения к религии, а также на унижение достоинства граждан.

Участники сообщества осуществляли противоправную деятельность, в том числе оказывали моральное и физическое давление на граждан, не разделяющих их взгляды, и применяли насилие. Также фигуранты организовывали так называемые «патрули», в ходе которых несли дежурства на территории населенного пункта и осуществляли контроль за передвижением граждан, выявляли лиц, образ жизни которых не соответствовал их убеждениям, после чего доставляли их в специально используемое помещение, где применяли к ним физическое и психологическое воздействие.

Таким образом, они создали на территории села систему незаконного контроля, включая блокпост, на котором принимали решения о допуске либо запрете въезда и выезда машин.

В рамках уголовного дела было задержано 11 человек. Девяти подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вопрос об избрании меры пресечения для еще двоих решается.

Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений, а также иных лиц, причастных к деятельности экстремистского сообщества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok