Путешествия
20:29, 30 апреля 2026

Иностранец притворился сотрудником отеля и украл у туристов деньги в Таиланде

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: CatwalkPhotos / Shutterstock / Fotodom

Иностранец с двойным гражданством притворился сотрудником отеля в Таиланде и украл у туристов деньги. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

По данным источника, 42-летний гражданин Швеции и Финляндии проживал в Паттайе со своей женой-таиландкой, которая работала в местной гостинице. Через нее он получил базу данных заведения. Работая IT-специалистом, мужчина создал фиктивные сайты отеля, затем он связывался с бывшими постояльцами и требовал компенсацию за испорченное имущество.

Материалы по теме:
«Порно-Диснейленд». Почему Паттайя в Таиланде получила статус новой мировой столицы секс-туризма?
«Порно-Диснейленд». Почему Паттайя в Таиланде получила статус новой мировой столицы секс-туризма?
3 апреля 2026
«Думают, что наша страна красива и безопасна». Как райский уголок в популярной у россиян стране обрел репутацию Острова смерти
«Думают, что наша страна красива и безопасна». Как райский уголок в популярной у россиян стране обрел репутацию Острова смерти
20 марта 2026

35 человек стали жертвами мошенника. Злоумышленник обманул их на 3000 долларов (224,6 тысячи рублей). Экспата арестовали после жалобы администрации комплекса по размещению, ему предъявлены обвинения в совершении компьютерных преступлений.

Ранее на теле 19-летней туристки обнаружили 30 живых черепах в аэропорту. Гражданка Тайваня планировала улететь с ними рейсом VietJet Air в Тайбэй.

    Последние новости

    В США выступили с обвинениями в адрес России

    На конгрессе ФИФА почтили память Никиты Симоняна

    Ущерб Ирана от морской блокады США оценили

    Москвичей пригласили в бункер Сталина

    Поклонская обратилась к россиянам и призвала совершить одно действие

    Молодая возлюбленная 59-летнего Венсана Касселя прогулялась топлес и восхитила фанатов

    Российская теннисистка вышла в финал турнира в Мадриде

    В Еврокомиссии оценили перспективы вступления в ЕС двух стран

    Иностранец притворился сотрудником отеля и украл у туристов деньги в Таиланде

    Сомнолог назвала необходимое для здоровья количество сна

    Все новости
