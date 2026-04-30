Иностранец притворился сотрудником отеля и украл у туристов деньги в Таиланде

Иностранец обманул бывших постояльцев отеля в Таиланде на 224,6 тысячи рублей

Иностранец с двойным гражданством притворился сотрудником отеля в Таиланде и украл у туристов деньги. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

По данным источника, 42-летний гражданин Швеции и Финляндии проживал в Паттайе со своей женой-таиландкой, которая работала в местной гостинице. Через нее он получил базу данных заведения. Работая IT-специалистом, мужчина создал фиктивные сайты отеля, затем он связывался с бывшими постояльцами и требовал компенсацию за испорченное имущество.

35 человек стали жертвами мошенника. Злоумышленник обманул их на 3000 долларов (224,6 тысячи рублей). Экспата арестовали после жалобы администрации комплекса по размещению, ему предъявлены обвинения в совершении компьютерных преступлений.

