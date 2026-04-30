Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:10, 30 апреля 2026

Известный российский журналист и Баста высмеяли задавшего им вопрос зумера

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Рэпер Баста (Василий Вакуленко). Фото: Павел Селезнев / ТАСС

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) и известный российский журналист и медиаменеджер Сергей Минаев высмеяли зрителя-зумера, задавшего им вопрос о разнице поколений. Их диалог состоялся в выпуске шоу «Вопрос ребром», запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

Во время съемок 19-летний зритель обратился к 51-летнему Минаеву и вспомнил его слова о том, что молодому поколению живется тяжелее, чем зрелым людям. Затем молодой человек попросил журналиста обратиться к его матери и сказать, что ее сыну действительно приходится труднее, чем представителям старшего поколения.

Материалы по теме:
«Низший уровень юмора». Зумеры восстали против миллениалов и издеваются над их шутками. Почему поколение Z не считает их смешными?
«Низший уровень юмора». Зумеры восстали против миллениалов и издеваются над их шутками. Почему поколение Z не считает их смешными?
13 сентября 2025
«Эталонный мужчина». Дмитрий Брекоткин из «Уральских пельменей» стал иконой зумеров. Почему они фанатеют от 55-летнего юмориста?
«Эталонный мужчина». Дмитрий Брекоткин из «Уральских пельменей» стал иконой зумеров. Почему они фанатеют от 55-летнего юмориста?
28 ноября 2025

Минаев и Баста спросили у парня, для чего он обратился к ним с этой просьбой. «Скорее всего, ты деньги у родителей покрал. А я теперь должен тебя отмазать», — поиронизировал журналист.

Он также спросил у молодого человека, чем тот занимается и почему считает, что ему сложно жить. Зритель ответил, что учится в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС). «А, ну ему конечно тяжелее базово. Я думаю, будет вице-мэром и префектом потом. Нормально все будет, не переживай», — отреагировал Минаев, обратившись к парню.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев предложил молодым людям, которые чувствуют себя несчастными, заняться физическим трудом. По его мнению, депрессию можно вылечить копанием картошки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина массированно атаковала Россию на фоне разговора Путина и Трампа. В городе на Урале сняли гигантское грибовидное облако

    Медведев высказался о завершении СВО

    Кизлык выступил за снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах России

    Пловец проплыл 55 километров по кишащей крокодилами реке

    Успенская пожаловалась на депрессию из-за погоды

    Россиянам напомнили про уголовную ответственность за хулиганство на дороге

    Обнародовано решение для расправившегося с девочкой в Новосибирске иностранца-нелегала

    Экс-министр образования российского региона помогла похитить миллиард на стройке школы

    В России отреагировали на заявление Залужного о возвращении территорий Украине

    Казахстан раскрыл ожидания от предстоящего визита Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok