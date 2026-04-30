Известный российский журналист и Баста высмеяли задавшего им вопрос зумера

Журналист Минаев и рэпер Баста высмеяли зрителя, спросившего о разнице поколений

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) и известный российский журналист и медиаменеджер Сергей Минаев высмеяли зрителя-зумера, задавшего им вопрос о разнице поколений. Их диалог состоялся в выпуске шоу «Вопрос ребром», запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

Во время съемок 19-летний зритель обратился к 51-летнему Минаеву и вспомнил его слова о том, что молодому поколению живется тяжелее, чем зрелым людям. Затем молодой человек попросил журналиста обратиться к его матери и сказать, что ее сыну действительно приходится труднее, чем представителям старшего поколения.

Минаев и Баста спросили у парня, для чего он обратился к ним с этой просьбой. «Скорее всего, ты деньги у родителей покрал. А я теперь должен тебя отмазать», — поиронизировал журналист.

Он также спросил у молодого человека, чем тот занимается и почему считает, что ему сложно жить. Зритель ответил, что учится в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС). «А, ну ему конечно тяжелее базово. Я думаю, будет вице-мэром и префектом потом. Нормально все будет, не переживай», — отреагировал Минаев, обратившись к парню.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев предложил молодым людям, которые чувствуют себя несчастными, заняться физическим трудом. По его мнению, депрессию можно вылечить копанием картошки.