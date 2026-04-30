14:17, 30 апреля 2026Культура

Катя Лель вспомнила о подорвавшем ее здоровье требовании Фадеева

Катя Лель заявила, что Фадеев заставил ее похудеть до 46 килограммов
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Певица Катя Лель вспомнила, как требование продюсера Максима Фадеева негативно сказалось на ее здоровье. Комментарий артистки передает Telegram-канал «Звездач».

По словам Лель, Фадеев хотел, чтобы она значительно похудела к релизу трека «Мой мармеладный». У певицы было три месяца, чтобы достичь отметки в 46 килограммов и сделать тело «очень сухим и накачанным». Для этого она сидела на изнурительных диетах и ежедневно тренировалась под контролем чемпионки мира по фитнесу, что привело к проблемам с позвоночником.

«Человек, особенно женщина, должен получать все питательные вещества, не переедать. Но это не значит, что нужно изнурять себя диетами, как это делала я, безбашенно. Я никому этого не желаю, это огромная ошибка», — поделилась Лель.

Ранее Лель заявила, что обладает исцеляющей энергией неземного происхождения. По словам артистки, она обладает даром целительства, который держала в секрете на протяжении 30 лет.

