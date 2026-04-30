Катя Лель вспомнила о подорвавшем ее здоровье требовании Фадеева

Катя Лель заявила, что Фадеев заставил ее похудеть до 46 килограммов

Певица Катя Лель вспомнила, как требование продюсера Максима Фадеева негативно сказалось на ее здоровье. Комментарий артистки передает Telegram-канал «Звездач».

По словам Лель, Фадеев хотел, чтобы она значительно похудела к релизу трека «Мой мармеладный». У певицы было три месяца, чтобы достичь отметки в 46 килограммов и сделать тело «очень сухим и накачанным». Для этого она сидела на изнурительных диетах и ежедневно тренировалась под контролем чемпионки мира по фитнесу, что привело к проблемам с позвоночником.

«Человек, особенно женщина, должен получать все питательные вещества, не переедать. Но это не значит, что нужно изнурять себя диетами, как это делала я, безбашенно. Я никому этого не желаю, это огромная ошибка», — поделилась Лель.

Ранее Лель заявила, что обладает исцеляющей энергией неземного происхождения. По словам артистки, она обладает даром целительства, который держала в секрете на протяжении 30 лет.