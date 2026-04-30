Лавров назвал способ урегулировать конфликт на Украине

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:18, 30 апреля 2026

Лавров: Урегулировать конфликт на Украине невозможно без устранения первопричин
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Урегулировать конфликт на Украине невозможно без устранения его первопричин, которые и привели к его началу. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе визита в Казахстан, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Главное, что без устранения первопричин украинского кризиса справедливое и долгосрочное урегулирование невозможно», — сказал дипломат.

Лавров также добавил, что Россия заинтересована в продолжении переговоров с участием США. Он подчеркнул, что между Вашингтоном и Москвой остается взаимопонимание.

Ранее президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. В прошлый раз лидеры общались 51 день назад, 9 марта. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, разговор состоялся по инициативе России. По его словам, диалог носил деловой характер и был откровенным. В ходе беседы стороны условились поддерживать контакты как лично, так и на уровне помощников, а кроме конфликтов обсудили и перспективы взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина массированно атаковала Россию на фоне разговора Путина и Трампа. В городе на Урале сняли гигантское грибовидное облако

    Успенская пожаловалась на депрессию из-за погоды

    Россиянам напомнили про уголовную ответственность за хулиганство на дороге

    Обнародовано решение для расправившегося с девочкой в Новосибирске иностранца-нелегала

    Экс-министр образования российского региона помогла похитить миллиард на стройке школы

    В России отреагировали на заявление Залужного о возвращении территорий Украине

    Казахстан раскрыл ожидания от предстоящего визита Путина

    Раскрыта особенность атаковавших российский город в 2000 километрах от Украины дронов

    Бывшая ведущая «Орла и решки» опубликовала обнаженные фото

    В России не увидели рисков ценовой войны после выхода ОАЭ из ОПЕК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok