Литва получила предложение от США по Ирану

17:33, 30 апреля 2026

Литва получила предложение от США присоединиться к операции в Ормузском проливе
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Meysam Mirzadeh / Tasnim / WANA / Reuters

Литва получила предложение от США присоединиться к операции по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа, передает LRT.

«Мы получили предложение от Соединенных Штатов Америки присоединиться к коалиции по восстановлению судоходства в Ормузском проливе, я намерен в ближайшее время представить это предложение Государственному совету по обороне», — сказал глава государства.

Науседа добавил, что операция будет носить «мирный характер» и участие в подобных предприятиях станет гарантией сохранения американских войск в Литве. Он также обвинил Иран в якобы вмешательстве в украинский кризис.

В марте главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скаисгирите заявила, что страна готова отправить свои войска в Иран в случае просьбы со стороны США. По ее словам, республика могла бы в таком случае оказать военную помощь США, к примеру, отправив войска в Иран.

    Последние новости

    Зеленский ответил на предложение о перемирии на 9 мая

    Союзники Мерца усомнились в его способности быть канцлером

    Подсчитаны потери мирового нефтерынка из-за войны в Иране

    Россиянин отправился в экспедицию из Читы до Охотского моря на сапборде

    В Госдуме словами «здравый смысл победил» прокомментировали отмену досмотра перед ЕГЭ

    ВМФ России получил «Полярный»

    Мигрант устроил резню на семейном празднике в Москве

    Популярный бренд предложил россиянкам бальзам для губ с запахом водки

    МИД вызвал литовского дипломата из-за уничтожения захоронений солдат Красной армии

    В США собрались полностью запретить китайские машины

    Все новости
