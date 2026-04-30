Литва получила предложение от США по Ирану

Литва получила предложение от США присоединиться к операции по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа, передает LRT.

«Мы получили предложение от Соединенных Штатов Америки присоединиться к коалиции по восстановлению судоходства в Ормузском проливе, я намерен в ближайшее время представить это предложение Государственному совету по обороне», — сказал глава государства.

Науседа добавил, что операция будет носить «мирный характер» и участие в подобных предприятиях станет гарантией сохранения американских войск в Литве. Он также обвинил Иран в якобы вмешательстве в украинский кризис.

В марте главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скаисгирите заявила, что страна готова отправить свои войска в Иран в случае просьбы со стороны США. По ее словам, республика могла бы в таком случае оказать военную помощь США, к примеру, отправив войска в Иран.