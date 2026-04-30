12:30, 30 апреля 2026

Медведев назвал победу России неизбежной и указал на предпосылки к этому

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые», назвал победу России неизбежной и указал на предпосылки к этому. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Медведева, победа России неизбежна в условиях, когда Европа конфликтует с США, а Вашингтон — со всем миром.

Отвечая на вопрос, к чему приведет текущая обстановка в мире, Медведев заявил однозначно: «Коротко? Победе России».

Ранее президент России Владимир Путин фразой «мы знаем, чем все это закончится» высказался об итогах специальной военной операции на Украине. Позднее Медведев уточнил, что до этого момента России нужно немало сделать на фронте и в тылу.

