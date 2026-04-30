11:27, 30 апреля 2026Россия

Медведев высказался о посредничестве «ворующей президентов страны» в решении конфликтов

Медведев: Ворующая президентов страна не может выступать эффективным посредником
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Страна, ворующая президентов, не может выступать эффективным посредником. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые», трансляция которого ведется на сайте мероприятия.

При этом он подчеркнул, что с ролью посредника вряд ли легко справиться. «Не существует патентованных посредников, хотя многие на эту роль претендуют. Вряд ли можно считать, что страна, которая ворует президентов и начинает конфликты, может выступать эффективным посредником во всех ситуациях», — сказал Медведев, отвечая на вопрос об эффективности США как посредника в решении конфликтов.

Зампред Совбеза также подчеркнул, что отношения России с нынешней администрацией США носят прагматичный характер, что, по его мнению, очень хорошо.

29 апреля состоялся очередной телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Лидеры общались более 1,5 часа, обсудив в том числе конфликт на Украине.

