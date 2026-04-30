02:16, 30 апреля 2026Мир

В Финляндии заявили о преследовании сторонников мира с Россией

Мема: Власти Финляндии запугивают и преследуют сторонников мира с Россией
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

В Финляндии преследуют сторонников мира с Россией, заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Об этом пишет РИА Новости.

«Такие люди, как я, выступающие за мир и дипломатическое решение на Украине, подвергаются преследованиям со стороны властей и запугиванию», — подчеркнул он.

Политик добавил, что поддерживает восстановление отношений с Москвой. Он считает, что Финляндия должна прекратить военную помощь Киеву.

Ранее сообщалось, что финская компания Summa Defence объявила о планах расширить производство беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

