18:12, 30 апреля 2026Экономика

Москвичи пережили уникальный месяц

Синоптик Паршина: Апрель 2026 года оказался рекордно мокрым для Москвы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Минувший апрель стал самым мокрым в Москве за всю историю наблюдений. Об этом рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, всего за месяц выпало 270 процентов от месячной нормы осадков. Такой показатель является абсолютным рекордом. Близкий результат наблюдался в апреле 1986 года.

Ранее Паршина заявила, что мокрый снег больше не вернется в Москву в ближайшее время. По ее словам, четверг, 30 апреля, станет последним днем с этим видом осадков в столице. Специалист отметила, что в последний месяц весны в городе установится теплая погода.

