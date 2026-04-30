Москвичи пережили уникальный месяц

Синоптик Паршина: Апрель 2026 года оказался рекордно мокрым для Москвы

Минувший апрель стал самым мокрым в Москве за всю историю наблюдений. Об этом рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, всего за месяц выпало 270 процентов от месячной нормы осадков. Такой показатель является абсолютным рекордом. Близкий результат наблюдался в апреле 1986 года.

Ранее Паршина заявила, что мокрый снег больше не вернется в Москву в ближайшее время. По ее словам, четверг, 30 апреля, станет последним днем с этим видом осадков в столице. Специалист отметила, что в последний месяц весны в городе установится теплая погода.