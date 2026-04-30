Мужчина изнасиловал потерявшую сознание 71-летнюю туристку на вокзале в Азии

Мужчину приговорили к тюрьме за изнасилование 71-летней туристки на Тайване

Мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы за изнасилование 71-летней туристки из Гонконга в Азии. Об этом сообщает The Standard.

Уточняется, что инцидент произошел в октябре 2025 года, однако Тайбэйский окружной суд вынес решение только 30 апреля 2026 года. В материалах дела говорится, что 44-летний обвиняемый напал на пожилую женщину, потерявшую сознание от употребления алкоголя в главном зале вокзала столицы Тайваня — Тайбэя.

Нападение длилось около десяти минут, пока происходящее не заметил малайзийский студент, который вызвал полицию. Жертва, путешествовавшая в одиночестве, узнала об изнасиловании только после просмотра записей с камер видеонаблюдения.

В суде мужчина давал противоречивые показания, утверждая, что был слишком пьян, чтобы вспомнить произошедшее. Выяснилось, что у него были судимости за кражу, и на тот момент он находился в розыске за неуплату предыдущего штрафа.

Ранее неизвестный мужчина избил и изнасиловал 73-летнюю туристку на европейском курорте. Он был наказан лишь спустя восемь лет.