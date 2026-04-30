На американском эсминце вспыхнул крупный пожар

CBS: На эсминце USS Higgins в Индо-Тихоокеанском регионе вспыхнул пожар

Крупный пожар вспыхнул на американском эсминце USS Higgins, выполнявшим задачи в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США. Об этом сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников.

«Пожар вывел из строя электричество и двигательную установку на эсминце», — говорится в публикации.

Уточняется, что данных о пострадавших среди американских военных не поступало.

Ранее на атомном авианосце «Дуайт Эйзенхауэр» во время технического обслуживания на базе Военно-морских сил (ВМС) США в Норфолке произошел пожар. Экипаж корабля и сотрудники военно-морской верфи локализовали и потушили возгорание, однако в результате пожара пострадали трое моряков.