10:57, 30 апреля 2026

Назван эффективный способ улучшить работу сердца

Sci Rep: Плавание эффективнее бега укрепляет здоровье сердца
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Плавание может эффективнее укреплять сердце, чем бег. К такому выводу пришли исследователи из Федерального университета Сан-Паулу, опубликовавшие результаты работы в журнале Scientific Reports.

В эксперименте на животных ученые сравнили влияние двух видов нагрузки — бега и плавания — на сердечно-сосудистую систему. Оба варианта тренировок одинаково улучшали выносливость: показатель потребления кислорода вырос более чем на 5 процентов. Однако только плавание привело к заметным изменениям в самом сердце — увеличению массы сердечной мышцы и улучшению ее сократительной способности.

Анализ показал, что плавание сильнее влияет на работу микроРНК — молекул, регулирующих рост клеток, формирование сосудов и защиту сердца от повреждений. Именно эти механизмы, по мнению авторов, делают сердце более сильным и устойчивым к нагрузкам.

Исследователи отмечают, что оба вида активности полезны для здоровья, однако плавание может давать дополнительный эффект, особенно в ситуациях, связанных с восстановлением сердца. .

Ранее ученые выяснили, что снижение когнитивных функций является ранним маркером проблем с сердцем.

