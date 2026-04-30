Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:12, 30 апреля 2026Россия

Названы цели ударов российских войск на Украине

Минобороны: ВС России ударили по энергообъектам на Украине
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по энергообъектам на Украине. Подробности об атаках журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что пораженные объекты использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо того, удары наносились по местам сборки и запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

В ночь с 29 на на 30 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России почти 200 украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным оборонного ведомства, атаке подверглись 14 субъектов страны, среди которых Астраханская, Липецкая, Нижегородская, Рязанская, Тульская и Ульяновская области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok