Новое предложение ЕС по сотрудничеству с Украиной назвали издевательством и имитацией

Политолог Дудчак: Урезанное членство Украины в ЕС — издевательство над страной

Европейский союз (ЕС) придумал урезанную формулу членства Украины в Евросоюзе, по которой Киев по сути ничего не получает, заявил политолог Александр Дудчак. В беседе с «Лентой.ру» он назвал это откровенным издевательством над страной.

По словам политолога, для населения украинская евроинтеграция заключалась в возможности безвизового въезда в Европу — не для культурного досуга, а для работы. Еще до Майдана, отметил специалист, многие украинцы ездили на заработки в Португалию и Италию, но затем начался обратный отток, так как жизнь на Украине постепенно налаживалась. Именно тогда появились перспективы вступления в Евразийское объединение, таможенный союз. Это стало одной из причин оранжевой революции, а с госпереворотом 2014 года на Западе поторопились, потому что у Украины появилась реальная возможность евразийской интеграции, указал он.

«Сейчас это просто издевательство над Украиной, уже переходящее в откровенные такие формулировки: "Ну, мы можем вам поставить табуреточку у нашего стола. Мы будем за столом сидеть. Ну, и вы где-то тоже рядом будете. Коврик постелим у входа перед нашей парадной дверью, вы будете там сидеть. Будете даже слушать, о чем мы говорим, даже слышать, какие решения принимаются, но повлиять на них вы не сможете". По большому счету, это все было уже написано в соглашении об ассоциации Украины с ЕС», — провел аналогию Дудчак.

Президент Украины Владимир Зеленский против, обратил внимание политолог, он прекрасно понимает, что это не то, чего хотела страна. ЕС могли бы принять Украину в состав, но даже этого не делают, потому что уже все получили.

«Экономические границы вскрыты, суверенитета у Украины нет никакого. Украина управляется в ручном режиме. А зачем принимать в ЕС? Ну, надо тогда какие-то внутренние нормы и правила изменять в отношении новых членов, которые должны получать определенные дотации. А зачем Украину дотировать? И так украинский бюджет формируется наполовину из внешних кредитов и грантов. Все, что хотели, они получили», — заявил политолог.

Можно рассказывать сказки о том, что вот-вот вы скоро будете в ЕС. Там на коврике в прихожей посидите — может быть, что-нибудь вам перепадет с барского стола. То есть они даже не хотят идти на какие-то формальные шаги, которые им, по большому счету, ничем не грозят. Но держат Украину на расстоянии, подходя к вопросу очень прагматично. Мы вначале съедим ваше, а потом каждый свое Александр Дудчак политолог

Ранее сообщалось, что ЕС готовит для Украины пакет краткосрочных льгот, поскольку надежды на ускоренное вступление страны в блок окончательно растаяли. Предполагается, что Украина получит расширенный доступ к европейским рынкам, а также сможет глубже участвовать в программах и институтах союза. Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцев назвал полноправное членство приоритетом, но признал необходимость «ощутимых шагов уже сейчас».

