Два популярных бренда смартфонов объединились

15:28, 30 апреля 2026Наука и техника

DCS: OnePlus и Realme объединились и будут выпускать смартфоны вместе
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shawn Rain / Unsplash

Компания OnePlus и Realme объединились, чтобы преодолеть кризис. Об этом сообщает издание 9to5Google со ссылкой на известного инсайдера под ником Digital Chat Station (DCS).

По информации DCS, две крупных бренда смартфонов, в том числе популярные в России, объединились. В материале говорится, что это произошло на фоне плохих показателей OnePlus, которая якобы собралась свернуть продажи на европейском рынке.

Инсайдер отметил, что две компании прошли процедуру «официального слияния». Специалисты 9to5Google заметили, что это важная новость, однако не сенсационная, так как OnePlus является дочерним брендом Oppo, а Realme в начале года стала частью этого китайского IT-гиганта.

В материале подчеркивается, что маркетинг и сервисное обслуживание компаний будет общим. Однако неизвестно, будут ли партнеры выпускать устройства под своими брендами. По мнению журналистов, это слияние не только спасет OnePlus, но и даст преимущество Realme. Они напомнили, что Realme не представлена в США, где много лет работает OnePlus.

В конце марта источники издания 9to5Google рассказали, что производитель смартфонов OnePlus может уйти с мирового рынка. Таким образом, сообщение подтвердило ранний инсайд Android Headlines, согласно которому фирма испытывает финансовые трудности.

