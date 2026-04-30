Пашинян обратился к «калужскому олигарху» по поводу переселения армян

Пашинян назвал Карапетяна «калужским олигархом», говоря о переселении армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал бизнесмена и лидера оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна «калужским олигархом», когда говорил о вопросе переселения армян. Об этом глава кабмина заявил в ходе брифинга, трансляцию которого вел Armenpress.

По словам Пашиняна, вопрос переселения ранее выселенных армян в Карабах и, наоборот, вопрос переселения ранее выселенных азербайджанцев в Армению не стоят на повестке дня переговоров между Ереваном и Баку. Он отметил, что этот аспект «вызывает провокации».

Премьер обвинил Карапетяна в «раздувании» вопроса обратного переселения представителей двух наций. «Это дешевая политическая спекуляция, не более того. Например, я уверен, что "калужский олигарх" не понимает, о чем говорит», — подчеркнул политик.

