Пенсионерка нашла на улице кошелек с 17 тысячами рублей и попала в тюрьму

В Японии пенсионерка нашла кошелек на улице и попала в тюрьму

В Японии арестовали пожилую женщину, которая подобрала на улице чужой кошелек и не сообщила о нем в полицию. Об этом пишет Japan Today.

В тюрьму попала 71-летняя жительница поселка Мисаса, префектура Тоттори. По данным полиции, утром в воскресенье 26 апреля пенсионерка подобрала на улице кошелек, который ранее выпал из кармана 60-летнего мужчины. В кошельке находилось 37 тысяч иен (17,3 тысячи рублей) наличными.

Женщина забрала кошелек, однако так и не обратилась в полицию, чтобы попытаться найти владельца. Ее начали разыскивать после того, как в дежурную часть позвонил человек, видевший, как пожилая японка забрала чужую вещь с тротуара. Сотрудники полиции отследили пенсионерку по камерам наружного наблюдения и задержали. Какое наказание ей может грозить, не сообщается.

