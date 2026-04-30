Планы Британии создать антироссийский альянс флотов оценили

Депутат Госдумы Колесник: Россия уничтожит альянс Британии в считаные минуты

Великобритания и ее союзники не могут тягаться с российским Северным флотом, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Британия вместе с союзниками намерена создать альянс «северных флотов» для возможного противостояния России. Альянс будет сформирован на основе Объединенных экспедиционных сил, куда входят десять стран Северной Европы. При этом Великобритания рассчитывает на ключевую роль в этом объединении, а управление союзными флотами будет вестись из Нортвуда в Лондоне.

«Совершенно зря это делают, им с нашим Северным флотом не тягаться даже близко. Слабы они в коленках. Мы любое проявление агрессии в сторону нашей страны должны воспринимать серьезно в любом случае», — сказал Колесник.

По словам депутата, Россия может уничтожить этот альянс в считаные минуты, имея на вооружении корабли и подводные лодки. «Северный флот может уничтожить весь этот альянс в считаные минуты. Там подводные лодки со специальными зарядами, понятно какими, помимо надводных кораблей, в разных местах они расположены. Кто-то находится на боевой службе в море, в океане. Найти их там невозможно. Все места принятия решений будут просто стерты», — подчеркнул Колесник.

Ранее стало известно, что Великобритания рассматривает создание «оборонного банка» для перевооружения союзников против России. По данным СМИ, банк сможет финансировать совместные военные проекты через займы под более низкие проценты.