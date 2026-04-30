Погибшую три года назад российскую гандболистку внесли в базу данных «Миротворца»

Умершую в 2023-м российскую гандболистку Дивак внесли в базу данных «Миротворца»

Погибшую три года назад российскую гандболистку Викторию Дивак внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен на территории России). Об этом сообщает «РИА Новости».

Дивак умерла 17 апреля 2023 года в результате несчастного случая. Она выпала из окна восьмого этажа. Трехкратной чемпионке России было 29 лет.

Гандболистка попала в базу данных сайта за публичную поддержку действий Российской Федерации, а также покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для этого стало участие спортсменки в акции гандбольного клуба «Астраханочка», в составе которого выступала Дивак. 9 декабря 2022 года после тренировки команда сделала общее фото вместе с приехавшей из Донецка девочкой Лизой на фоне баннера «Своих не бросаем».

Ранее в базу данных «Миротворца» попали российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Спортсменов обвинили в участии в мероприятиях по героизации военных и нарушении суверенитета Украины. Им вменили публичную поддержку России, а также посещение Крыма на тренировочных сборах.