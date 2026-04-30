Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
22:34, 30 апреля 2026Спорт

Погибшую три года назад российскую гандболистку внесли в базу данных «Миротворца»

Умершую в 2023-м российскую гандболистку Дивак внесли в базу данных «Миротворца»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Погибшую три года назад российскую гандболистку Викторию Дивак внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен на территории России). Об этом сообщает «РИА Новости».

Дивак умерла 17 апреля 2023 года в результате несчастного случая. Она выпала из окна восьмого этажа. Трехкратной чемпионке России было 29 лет.

Гандболистка попала в базу данных сайта за публичную поддержку действий Российской Федерации, а также покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для этого стало участие спортсменки в акции гандбольного клуба «Астраханочка», в составе которого выступала Дивак. 9 декабря 2022 года после тренировки команда сделала общее фото вместе с приехавшей из Донецка девочкой Лизой на фоне баннера «Своих не бросаем».

Ранее в базу данных «Миротворца» попали российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Спортсменов обвинили в участии в мероприятиях по героизации военных и нарушении суверенитета Украины. Им вменили публичную поддержку России, а также посещение Крыма на тренировочных сборах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok