Поклонская обратилась к россиянам и призвала совершить одно действие

Поклонская призвала россиян зажечь огонь в языческий праздник Белтайн

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к россиянам и призвала их зажечь огонь в языческий праздник Белтайн. Видео с обращением доступно в ее Telegram-канале.

«Всем привет. Сегодня волшебная ночь, сегодня Белтайн. Я вас всех поздравляю с праздником. (...) Зажигайте огонь в эту ночь», — сказала она.

Поклонская пожелала всем любви и счастья, а также счастливого праздника.

В апреле 2025 года экс-прокурор Крыма поздравила россиян с языческим праздником. Тогда она напомнила о поверье, согласно которому считается, что в эту ночь «балом правит женщина».

Ранее Поклонская в интервью журналистке Ксении Собчак объяснила свой уход от христианской веры к язычеству. Экс-прокурор назвала свое решение осознанным выбором. Она подчеркнула, что прошла путь христианства «от начала до конца» и не понаслышке знает, что это такое.