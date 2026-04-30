19:06, 30 апреля 2026

Популярный в 70-х аксессуар станет трендом летом

Популярный в 70-х яркие бусы станут трендом летом
Алина Гостева
Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Популярный в 1970-х годах аксессуар станет трендом летом 2026 года. Об этом сообщается на сайте журнала Vogue.

В грядущем сезоне актуальными окажутся различные яркие бусы в стиле бохо-шик. Подобные украшения были продемонстрированы на показах известных модных брендов, в том числе Chloe. Кроме того, они стали частым элементом стритстайл-образов.

В свою очередь, журналисты посоветовали сочетать указанные изделия с топами от бикини, вязаными свитерами с V-образными вырезами и расстегнутыми сверху полосатыми рубашками. В то же время бусы можно носить с офисной одеждой и многослойными нарядами, отметили они.

Ранее в апреле сообщалось, что деревянная обувь в стиле 70-х также станет трендом летом.

