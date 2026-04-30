Путин оценил службу жителей кавказского региона России на СВО

Путин заявил, что дагестанцы мужественно воюют на СВО

Президент России Владимир Путин оценил службу жителей Дагестана в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, заявив, что они мужественно воюют. Его слова приводит РИА Новости.

«Дагестанцы воюют там [на СВО], и, как всегда, показывают себя с самой лучшей стороны. Мужественные, крепкие люди, показавшие, что готовы защищать и свою малую родину, и всю Россию», — обозначил Путин.

В ходе встречи с представителями кавказского региона России Путин также акцентировал внимание на том, что к работе на всех уровнях власти необходимо привлекать людей, которые показали себя в зоне боевых действий.