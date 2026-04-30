Путин пообещал внимательно следить за работой нового руководства кавказского региона

18:49, 30 апреля 2026Россия

Путин пообещал внимательно следить за работой нового руководства Дагестана
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Президент России Владимир Путин пообещал внимательно следить за работой нового руководства Дагестана. Об этом он заявил на встрече с представителями кавказского региона, передает РИА Новости.

По словам главы государства, работу нового руководства региона должны будут оценивать депутаты собрания и парламент республики.

«А я в Москве, здесь буду внимательно смотреть, как будет работать новая команда», — заключил Путин.

Ранее Путин сообщил об увольнении Сергея Меликова с поста главы Дагестана. Он также поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на должность руководителя региона.

