Путин пообещал внимательно следить за работой нового руководства кавказского региона

Президент России Владимир Путин пообещал внимательно следить за работой нового руководства Дагестана. Об этом он заявил на встрече с представителями кавказского региона, передает РИА Новости.
По словам главы государства, работу нового руководства региона должны будут оценивать депутаты собрания и парламент республики.
«А я в Москве, здесь буду внимательно смотреть, как будет работать новая команда», — заключил Путин.
Ранее Путин сообщил об увольнении Сергея Меликова с поста главы Дагестана. Он также поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на должность руководителя региона.