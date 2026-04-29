22:59, 29 апреля 2026Россия

Путин: Многим регионам России стоит брать пример с Чечни в вопросах рождаемости
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин считает, что многим регионам следовало бы брать пример с Чечни в вопросах рождаемости. Об этом он заявил в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, его цитирует РИА Новости.

«Рождаемость очень хорошая в республике, это хорошо. Многие другие республики и субъекты Федерации должны брать пример с Чечни», — сказал российский лидер, подчеркнув, что в таком случае Россия бы не сталкивалась с демографическими проблемами и вызовами.

Ранее Путин призвал усилить проверки репродуктивного здоровья россиян.

    Последние новости

    Путин с Трампом оценили поведение Зеленского

    В США заявили о недоверии Трампа к Израилю

    Путин встретился с Кадыровым

    Соседов назвал талантливых детей российских звезд

    Трамп мог перепутать Украину с Ираном

    Оказавшийся ненужным россиянам автобренд запланировал рост продаж в 2026 году

    Путин призвал регионы России брать пример с Чечни в одном вопросе

    В Москве нашли квартиру менее пяти квадратных метров за полтора миллиона рублей

    Трамп анонсировал публикацию данных об НЛО

    Россиян предупредили о риске случайно купить семена опасного растения

    Все новости
