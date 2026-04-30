В России не увидели рисков ценовой войны после выхода ОАЭ из ОПЕК

Вице-премьер Новак назвал невозможной ценовую войну на рынке нефти из-за кризиса

Решение ОАЭ выйти с 1 мая из ОПЕК и ОПЕК+ не несет никаких рисков ценовой войны на нефтяном рынке, потому что последний сталкивается с гигантским дефицитом предложения. Об этом в кулуарах Кавказского инвестиционного форума заявил вице-премьер Александр Новак, передает «Интерфакс».

«Какая может быть ценовая война, когда на рынке дефицит. Поэтому мы видим, что продолжается глубочайший кризис в отрасли», — указал он.

Также чиновник добавил, что Россия не обсуждала с Саудовской Аравией выход ОАЭ, а также не имеет намерений покидать сделку ОПЕК+. По словам Новака, соглашение очень хорошо нивелирует риски нефтяных рынков во время кризиса и позволяет сохранить стратегию инвестактивности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что власти ОАЭ не уведомляли Россию о выходе из ОПЕК и ОПЕК+, однако Москва уважает это решение.

В самих ОАЭ решение срочно покинуть союзы объяснили необходимостью большей гибкости в период, когда «стратегические запасы нефтепродуктов истощаются до пугающего уровня». Эксперты называют такой шаг серьезным ударом по ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, однако напоминают, что Эмираты неоднократно жаловались на низкие квоты.