Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:58, 30 апреля 2026

В России не увидели рисков ценовой войны после выхода ОАЭ из ОПЕК

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Решение ОАЭ выйти с 1 мая из ОПЕК и ОПЕК+ не несет никаких рисков ценовой войны на нефтяном рынке, потому что последний сталкивается с гигантским дефицитом предложения. Об этом в кулуарах Кавказского инвестиционного форума заявил вице-премьер Александр Новак, передает «Интерфакс».

«Какая может быть ценовая война, когда на рынке дефицит. Поэтому мы видим, что продолжается глубочайший кризис в отрасли», — указал он.

Также чиновник добавил, что Россия не обсуждала с Саудовской Аравией выход ОАЭ, а также не имеет намерений покидать сделку ОПЕК+. По словам Новака, соглашение очень хорошо нивелирует риски нефтяных рынков во время кризиса и позволяет сохранить стратегию инвестактивности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что власти ОАЭ не уведомляли Россию о выходе из ОПЕК и ОПЕК+, однако Москва уважает это решение.

В самих ОАЭ решение срочно покинуть союзы объяснили необходимостью большей гибкости в период, когда «стратегические запасы нефтепродуктов истощаются до пугающего уровня». Эксперты называют такой шаг серьезным ударом по ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, однако напоминают, что Эмираты неоднократно жаловались на низкие квоты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok