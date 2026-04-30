Россиянам напомнили про уголовную ответственность за хулиганство на дороге

ТАСС: Умышленно облившему пешехода водителю грозит лишение свободы на пять лет

Автомобилист, намеренно обливший пешехода грязью из-под колес, может понести ответственность от денежного штрафа до реального лишения свободы на пять лет. Об этом ТАСС заявил член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, такие действия квалифицируются как мелкое хулиганство, что грозит штрафом в размере от 500 до одной тысячи рублей либо административным арестом до 15 суток, в случае если будут реальные факты умышленного вредительства.

Чтобы привлечь нарушителя к ответу, пострадавшему пешеходу следует обратиться с заявлением в ближайший отдел полиции и сообщить известные данные об автомобиле и водителе. Сотрудники полиции зарегистрируют обращение, выдадут талон-уведомление и начнут проверку, в ходе которой предстоит установить, действовал ли автомобилист намеренно. Кроме того, будет установлен размер причиненного вреда, опрошены свидетели происшествия, а также изучены записи с камер. Эксперт рекомендовал сразу отражать в заявлении данные о свидетелях.

Если вещи пешехода оказались испорчены, то за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества закон предусматривает штраф от 300 до 500 рублей. В случае, когда ущерб превышает пять тысяч рублей и признан для потерпевшего значительным, наступает уголовная ответственность. Наказание может составить от 40 тысяч рублей штрафа до двух лет лишения свободы, а если действия совершены из хулиганских побуждений — до пяти лет.

При отсутствии умысла уголовное дело возбуждается, только если сумма ущерба превысила 250 тысяч рублей. Санкция по этой статье — штраф от 120 тысяч рублей или лишение свободы на срок до одного года. Пострадавший также вправе потребовать возмещения материального и морального вреда. Если виновник управлял общественным транспортом, требования можно предъявить организации, эксплуатирующей автопарк.

Ранее Красногвардейский районный суд Петербурга вынес решение по необычному делу о порче имущества. Ответчиком выступил мужчина, который минувшей осенью выпал из окна многоэтажки на внедорожник Land Rover и выжил.