Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
11:08, 30 апреля 2026Авто

Россиянам напомнили про уголовную ответственность за хулиганство на дороге

ТАСС: Умышленно облившему пешехода водителю грозит лишение свободы на пять лет
Марина Аверкина

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Автомобилист, намеренно обливший пешехода грязью из-под колес, может понести ответственность от денежного штрафа до реального лишения свободы на пять лет. Об этом ТАСС заявил член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, такие действия квалифицируются как мелкое хулиганство, что грозит штрафом в размере от 500 до одной тысячи рублей либо административным арестом до 15 суток, в случае если будут реальные факты умышленного вредительства.

Чтобы привлечь нарушителя к ответу, пострадавшему пешеходу следует обратиться с заявлением в ближайший отдел полиции и сообщить известные данные об автомобиле и водителе. Сотрудники полиции зарегистрируют обращение, выдадут талон-уведомление и начнут проверку, в ходе которой предстоит установить, действовал ли автомобилист намеренно. Кроме того, будет установлен размер причиненного вреда, опрошены свидетели происшествия, а также изучены записи с камер. Эксперт рекомендовал сразу отражать в заявлении данные о свидетелях.

Материалы по теме:
Сколько нужно учиться на водительские права в 2026 году? Количество часов для каждой категории, как сократить срок
Сколько нужно учиться на водительские права в 2026 году?Количество часов для каждой категории, как сократить срок
20 января 2026
Дорога разочарований. Сумасшедшие новинки китайского автопрома и закат Европы: репортаж «Ленты.ру» с автосалона в Пекине
Дорога разочарований.Сумасшедшие новинки китайского автопрома и закат Европы: репортаж «Ленты.ру» с автосалона в Пекине
29 апреля 2026

Если вещи пешехода оказались испорчены, то за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества закон предусматривает штраф от 300 до 500 рублей. В случае, когда ущерб превышает пять тысяч рублей и признан для потерпевшего значительным, наступает уголовная ответственность. Наказание может составить от 40 тысяч рублей штрафа до двух лет лишения свободы, а если действия совершены из хулиганских побуждений — до пяти лет.

При отсутствии умысла уголовное дело возбуждается, только если сумма ущерба превысила 250 тысяч рублей. Санкция по этой статье — штраф от 120 тысяч рублей или лишение свободы на срок до одного года. Пострадавший также вправе потребовать возмещения материального и морального вреда. Если виновник управлял общественным транспортом, требования можно предъявить организации, эксплуатирующей автопарк.

Ранее Красногвардейский районный суд Петербурга вынес решение по необычному делу о порче имущества. Ответчиком выступил мужчина, который минувшей осенью выпал из окна многоэтажки на внедорожник Land Rover и выжил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на идею о перемирии на 9 Мая

    Стало известно о находке на месте прогремевшего в Москве взрыва

    Россия вошла в число самых крупных поставщиков чипсов

    В России назвали важным разговор Путина и Трампа

    Руферов связали с атакой беспилотников по российскому городу

    Россиян предупредили об атаке мошенников с помощью СМС

    Россиянин поставил на голы в Лиге чемпионов и выиграл 500 тысяч рублей

    78-летний актер рассказал о результатах пяти лет лечения от рака

    Производитель смартфонов добился рекордного роста прибыли

    Пессимизм российской промышленности снизился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok