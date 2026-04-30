Россиянин чихнул и получил серьезную травму

Житель Подмосковья чихнул в себя и получил серьезную травму. В Минздраве Московской области пояснили, что пациент сломал гортань.

В ведомстве отметили, что россиянин услышал хруст в горле. Позже у него возник отек шеи и щек. При небольшом нажатии на шею, она хрустела и напоминала воздушно-пузырчатую упаковочную пленку.

Медики диагностировали перелом хрящевой части и эмфизему – так называется проникновение воздуха в мягкие ткани клетчаточных пространств шеи. Пациента было решено не оперировать, ему назначили гормональную терапию.

Пока мужчине ни в коем случае нельзя кашлять и чихать.

