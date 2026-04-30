Россиянин поджег и изнасиловал запертую в котельной родственницу

В Вологодской области осудят мужчину за изнасилование и поджог родственницы

Он обвиняется по статьям 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего, с применением предметов, используемых в качестве оружия»), 131 («Изнасилование») и 127 («Незаконное лишение человека свободы») УК РФ.

По данным следствия, ночью 17 декабря 2025 года 20-летний ранее судимый житель Устюжны, находясь на работе в котельной по улице Карла Маркса, в ходе ссоры ударил свою 22-летнюю родственницу по голове. После этого облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджог. Пострадавшая получила сильные ожоги, которые признали тяжким вредом здоровью.

Затем злоумышленник, используя беспомощное состояние потерпевшей, угрожая ножом, изнасиловал ее и несколько часов удерживал в котельной.

Фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в прокуратуру для изучения и решения вопроса о передаче в суд.

