12:21, 30 апреля 2026Силовые структуры

Россиянин поджег и изнасиловал запертую в котельной родственницу

В Вологодской области осудят мужчину за изнасилование и поджог родственницы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Вологодской области осудят мужчину за изнасилование и поджог родственницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего, с применением предметов, используемых в качестве оружия»), 131 («Изнасилование») и 127 («Незаконное лишение человека свободы») УК РФ.

По данным следствия, ночью 17 декабря 2025 года 20-летний ранее судимый житель Устюжны, находясь на работе в котельной по улице Карла Маркса, в ходе ссоры ударил свою 22-летнюю родственницу по голове. После этого облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджог. Пострадавшая получила сильные ожоги, которые признали тяжким вредом здоровью.

Затем злоумышленник, используя беспомощное состояние потерпевшей, угрожая ножом, изнасиловал ее и несколько часов удерживал в котельной.

Фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в прокуратуру для изучения и решения вопроса о передаче в суд.

Ранее сообщалось, что россиянин за проступки избивал и насиловал малолетнюю падчерицу.

