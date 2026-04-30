Россиянин попал под следствие за банковский перевод

В Липецкой области задержали мужчину за финансирование иностранной организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 284.1 («Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности») УК РФ.

По данным следствия, 39-летний житель Липецка, зная о признании деятельности иностранной организации нежелательной на территории России, в феврале 2024 года осуществил банковский перевод на счет организатора сбора денежных средств для обеспечения ее деятельности.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность.

В ходе обыска по месту его жительства были обнаружены и изъяты средства связи, использованные для перечисления денег, а также литература, внесенная в список экстремистских материалов Минюста РФ. Следователи проводят следственные и процессуальные действия для закрепления доказательной базы.

