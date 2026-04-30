Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:55, 30 апреля 2026Силовые структуры

Россиянин попал под следствие за банковский перевод

В Липецкой области задержали мужчину за финансирование иностранной организации
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Липецкой области задержали мужчину за финансирование иностранной организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 284.1 («Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности») УК РФ.

По данным следствия, 39-летний житель Липецка, зная о признании деятельности иностранной организации нежелательной на территории России, в феврале 2024 года осуществил банковский перевод на счет организатора сбора денежных средств для обеспечения ее деятельности.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность.

В ходе обыска по месту его жительства были обнаружены и изъяты средства связи, использованные для перечисления денег, а также литература, внесенная в список экстремистских материалов Минюста РФ. Следователи проводят следственные и процессуальные действия для закрепления доказательной базы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok