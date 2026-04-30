20:33, 30 апреля 2026

Российская теннисистка вышла в финал турнира в Мадриде

Владислав Уткин
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA-1000) в Мадриде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинальном поединке она переиграла американку Хейли Баптист в двух партиях со счетом 6:4, 7:6. Во втором сете Андреева отыграла три сет-бола на тай-брейке, что принесло ей победу.

Для отметившей 29 апреля 19-й день рождения спортсменки этот успех стал 12-м в последних 13 матчах. Она в третий раз в карьере вышла в финал «тысячника».

12 апреля Андреева выиграла турнир WTA-500 в австрийском Линце. На данный момент в ее карьере пять титулов.

    Последние новости

    В США выступили с обвинениями в адрес России

    Сборная Ирана сыграет на ЧМ-2026

    Гоблин дал россиянам примитивный совет

    На конгрессе ФИФА почтили память Никиты Симоняна

    Ущерб Ирана от морской блокады США оценили

    Москвичей пригласили в бункер Сталина

    Поклонская обратилась к россиянам и призвала совершить одно действие

    Молодая возлюбленная 59-летнего Венсана Касселя прогулялась топлес и восхитила фанатов

    В Еврокомиссии оценили перспективы вступления в ЕС двух стран

    Иностранец притворился сотрудником отеля и украл у туристов деньги в Таиланде

    Все новости
