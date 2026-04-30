Российская теннисистка вышла в финал турнира в Мадриде

Российская теннисистка Андреева вышла в финал турнира в Мадриде

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA-1000) в Мадриде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинальном поединке она переиграла американку Хейли Баптист в двух партиях со счетом 6:4, 7:6. Во втором сете Андреева отыграла три сет-бола на тай-брейке, что принесло ей победу.

Для отметившей 29 апреля 19-й день рождения спортсменки этот успех стал 12-м в последних 13 матчах. Она в третий раз в карьере вышла в финал «тысячника».

12 апреля Андреева выиграла турнир WTA-500 в австрийском Линце. На данный момент в ее карьере пять титулов.