15:12, 30 апреля 2026Спорт

Российский пловец-чемпион оценил вероятность отъезда из России

Пловец Колесников заявил, что не планирует переезд за границу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Чемпион мира по плаванию россиянин Климент Колесников оценил вероятность отъезда из России. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен заявил, что не планирует переезд за границу, несмотря на роман с французской пловчихой Анастасией Кирпичниковой. Он рассказал, что пара живет вместе в Москве. «Мне очень нравится Москва — город, в котором я вырос. Жить в Москве удобнее, у нас все развито отлично», — отметил Колесников.

Роман пары длится с августа 2025 года, Кирпичникова — серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Кирпичникова — трехкратная чемпионка Европы по плаванию на короткой воде в составе сборной России. В ее активе есть также серебряная медаль чемпионата мира. Спортсменка сменила гражданство в апреле 2023-го.

