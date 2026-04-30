Российский пловец-чемпион оценил вероятность отъезда из России

Пловец Колесников заявил, что не планирует переезд за границу

Чемпион мира по плаванию россиянин Климент Колесников оценил вероятность отъезда из России. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен заявил, что не планирует переезд за границу, несмотря на роман с французской пловчихой Анастасией Кирпичниковой. Он рассказал, что пара живет вместе в Москве. «Мне очень нравится Москва — город, в котором я вырос. Жить в Москве удобнее, у нас все развито отлично», — отметил Колесников.

Роман пары длится с августа 2025 года, Кирпичникова — серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Кирпичникова — трехкратная чемпионка Европы по плаванию на короткой воде в составе сборной России. В ее активе есть также серебряная медаль чемпионата мира. Спортсменка сменила гражданство в апреле 2023-го.