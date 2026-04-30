Самопровозглашенного правителя африканского королевства депортировали из Шотландии

Мужчину, основавшего африканское королевство в шотландском лесу, депортировали

36-летнего Кофи Оффе из Ганы выгнали из шотландского леса, где он основал королевство, и депортировали из страны. Об этом сообщает The Scottish Sun.

Оффе в течение полугода жил с женой Джин Гашо из Зимбабве и их служанкой — американой Каурой Тейлор — в лагере недалеко от города Джедбурга, Шотландия. Они поставили палатки среди деревьев и заявили, что основали там королевство Кубала. Они утверждали, что живут на земле обетованной, и призывали селиться рядом с ними.

Троицу неоднократно выгоняли из леса. В октябре 2025 года Оффе наконец арестовали: его виза оказалась просрочена. Через полгода самопровозглашенного правителя африканского королевства депортировали. Гашо и Тейлор же находятся под стражей по делу о пренебрежении ребенком.

Оффе прибыл в аэропорт Ганы 22 апреля. Вернувшись в родную страну, он объявил, что намерен ее захватить. По словам мужчины, полиция будет служить ему, и все высокопоставленные лица будут перед ним преклоняться. «Король» также рассчитывает, что Гашо и Тейлор скоро приедут к нему, как и якобы их многочисленные последователи.

Ранее сообщалось, что Карл III рассматривает возможность выслать своего опального младшего брата принца Эндрю в замок Мэй. В 2010 году он получил звание самого мрачного замка Шотландии.

