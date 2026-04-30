Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:01, 30 апреля 2026Из жизни

Самопровозглашенного правителя африканского королевства депортировали из Шотландии

Юлия Юткина
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

36-летнего Кофи Оффе из Ганы выгнали из шотландского леса, где он основал королевство, и депортировали из страны. Об этом сообщает The Scottish Sun.

Оффе в течение полугода жил с женой Джин Гашо из Зимбабве и их служанкой — американой Каурой Тейлор — в лагере недалеко от города Джедбурга, Шотландия. Они поставили палатки среди деревьев и заявили, что основали там королевство Кубала. Они утверждали, что живут на земле обетованной, и призывали селиться рядом с ними.

Троицу неоднократно выгоняли из леса. В октябре 2025 года Оффе наконец арестовали: его виза оказалась просрочена. Через полгода самопровозглашенного правителя африканского королевства депортировали. Гашо и Тейлор же находятся под стражей по делу о пренебрежении ребенком.

Материалы по теме:
Его величество Чебурашка Фаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи
Его величество ЧебурашкаФаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи
31 декабря 2019
От короны не уйти Тайные побеги, десятки наложниц и разоблачения: как провели 2020 год королевские особы
От короны не уйтиТайные побеги, десятки наложниц и разоблачения: как провели 2020 год королевские особы
27 декабря 2020

Оффе прибыл в аэропорт Ганы 22 апреля. Вернувшись в родную страну, он объявил, что намерен ее захватить. По словам мужчины, полиция будет служить ему, и все высокопоставленные лица будут перед ним преклоняться. «Король» также рассчитывает, что Гашо и Тейлор скоро приедут к нему, как и якобы их многочисленные последователи.

Ранее сообщалось, что Карл III рассматривает возможность выслать своего опального младшего брата принца Эндрю в замок Мэй. В 2010 году он получил звание самого мрачного замка Шотландии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России оценили разговор Путина и Трампа

    Киркоров рассказал о карманных деньгах своих детей

    Самопровозглашенного правителя африканского королевства депортировали из Шотландии

    Разводящийся мужчина пожаловался на секс-проблему и поставил на себе крест

    Американские военные запросили гиперзвуковую ракету для ударов по Ирану

    В США высказались после разговора Путина и Трампа

    Песков рассказал о сроках перемирия в честь Дня Победы

    Мирошник заявил об отсутствии у Украины стремления к миру

    В Европе оценили масштабы переплаты за топливо из-за войны на Ближнем Востоке

    В России высказались о повышении пенсионного возраста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok