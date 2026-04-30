16:53, 30 апреля 2026

Семья россиян купила тур на Мальдивы на майские праздники по цене двух автомобилей

Семья россиян купила тур на Мальдивы на майские праздники за 9,2 миллиона рублей
Алина Черненко

Фото: Martin Moxter / imagebroker.com / Globallookpress.com

Самый дорогостоящий тур на майские праздники 2026 года был продан семье россиян на Мальдивы. Об этом рассказали ТАСС в аналитической службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что соотечественники приобрели его за 9,2 миллиона рублей. По данным сервиса Auto.ru, по такой цене можно купить два новых автомобиля Volkswagen Tharu. Кроме того, известно, что семья из трех человек будет отдыхать на любимом курорте богачей 13 дней — с 4 по 17 мая.

Материалы по теме:
«Полет на вертолете — 500 тысяч рублей» Где этим летом отдыхают богатые россияне и сколько денег они тратят?
«Полет на вертолете — 500 тысяч рублей» Где этим летом отдыхают богатые россияне и сколько денег они тратят?
30 июля 2024
Россияне заполонили Мальдивские острова. Что сделало любимый курорт богачей настоящим магнитом для туристов?
Россияне заполонили Мальдивские острова. Что сделало любимый курорт богачей настоящим магнитом для туристов?
2 декабря 2024

В топ самых дорогих бронирований также вошли тур на Мальдивы за 4,5 миллиона рублей и в Турцию за 2,5 миллиона рублей. В обеих заявках в путешествие отправятся пять человек.

В АТОР добавили, что в высоком ценовом сегменте на предстоящие майские праздники лидирует Турция. От 44 до 94 процентов всех премиальных заявок приходится на люксовые отели Антальи, Белека и Кемера. Второе место занимает Египет, а третье — Вьетнам.

Ранее специалисты сервиса планирования путешествий OneTwoTrip изучили бронирования россиян на апрель 2026 года и назвали стоимость самых дорогих поездок. В частности, двое соотечественников потратили на отдых на Мальдивах 1,5 миллиона рублей.

