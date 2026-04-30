Семья россиян купила тур на Мальдивы на майские праздники по цене двух автомобилей

Семья россиян купила тур на Мальдивы на майские праздники за 9,2 миллиона рублей

Самый дорогостоящий тур на майские праздники 2026 года был продан семье россиян на Мальдивы. Об этом рассказали ТАСС в аналитической службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что соотечественники приобрели его за 9,2 миллиона рублей. По данным сервиса Auto.ru, по такой цене можно купить два новых автомобиля Volkswagen Tharu. Кроме того, известно, что семья из трех человек будет отдыхать на любимом курорте богачей 13 дней — с 4 по 17 мая.

В топ самых дорогих бронирований также вошли тур на Мальдивы за 4,5 миллиона рублей и в Турцию за 2,5 миллиона рублей. В обеих заявках в путешествие отправятся пять человек.

В АТОР добавили, что в высоком ценовом сегменте на предстоящие майские праздники лидирует Турция. От 44 до 94 процентов всех премиальных заявок приходится на люксовые отели Антальи, Белека и Кемера. Второе место занимает Египет, а третье — Вьетнам.

Ранее специалисты сервиса планирования путешествий OneTwoTrip изучили бронирования россиян на апрель 2026 года и назвали стоимость самых дорогих поездок. В частности, двое соотечественников потратили на отдых на Мальдивах 1,5 миллиона рублей.