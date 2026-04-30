Сербия осталась без выплат от ЕС

ЕС приостановил все выплаты Сербии

Европейский союз (ЕС) приостановил все выплаты Сербии из-за политики страны в судебной системе. Об этом на пресс-конференции заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос, передает RTRS.

«На данный момент мы приостановили все выплаты по плану развития, поскольку снова наблюдается откат в судебной системе. Пока это не будет исправлено, страна не сможет получать финансовую поддержку ЕС»,— сказала она.

Отмечается, что Сербия имела право на получение грантов от ЕС на проведение правовых реформ, несмотря на то, что страна не входит в организацию.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет лишить Сербию финансирования на 1,5 миллиарда евро из-за дружеских отношений с Россией. По данным Politico, именно дружба с Москвой стала причиной ужесточения позиции Еврокомиссии в отношении сербов.