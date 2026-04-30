Продажи шашлыка в России упали

«Ъ»: Продажи мяса для жарки шашлыка в России упали на 10 процентов в апреле

В период с 1 по 26 апреля продажи мяса для жарки шашлыка в России упали на 10 процентов в натуральном выражении. Об этом со ссылкой на данные сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных) пишет «Коммерсантъ».

Мангалы в это же время потеряли 11 процентов продаж, товары для розжига — 10 процентов, шампуры — 6 процентов, а древесный уголь — 4 процента.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов объяснил, что на середину весны и майские праздники традиционно приходится пик продаж этой категории товаров, поэтому падение спроса создает риски для производителей и переработчиков мяса. Эксперт назвал ситуацию негативным сигналом, который может сказаться на финансовых результатах и заставить компании корректировать планы по выпуску.

В «Мираторге» полагают, что главной причиной спада стала холодная погода в центральных регионах России, что сдвинуло старт сезона шашлыков. Кроме того, свое влияние на цифры оказала высокая база прошлого года, когда, напротив, погода была лучше ожиданий.

Другие участники рынка также надеются на компенсацию в продажах в ближайшие месяцы и общий рост по итогам года. Председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов надеется, что фаза активного спроса еще впереди.

Однако пока что в условиях ограниченного спроса продавцам приходится сдерживать цены на шашлык. Средний чек в апреле вырос всего на 4 процента в годовом выражении, до 659 рублей за килограмм. При этом продукция из индейки и вовсе подешевела на 10 процентов.

Ранее председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин предупредил, что за приготовления шашлыка на огне во дворах гражданам грозит штраф. Он подчеркнул, что в черте города разводить огонь можно только в специально обозначенных местах.